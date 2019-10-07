Фестиваль «Большой Вальс» пройдет в Ижевске в ноябре

Участников разделят на шесть групп по возрасту, в каждой из них определят пару финалистов.

Ижевск. Удмуртия. Массовый городской спортивный фестиваль «Большой Вальс» пройдет в Ижевске 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

Мероприятие пройдет в спорткомплексе «Ижсталь» на улице Карла Маркса.

«В фестивале может принять участие любой желающий житель Ижевска или гость столицы Удмуртской Республики, умеющий исполнять вальс и имеющий партнера противоположного пола», – отмечается в сообщении.

Участников разделят на шесть групп по возрасту, в каждой из них определят пару финалистов, которым вечером предстоит встретиться на паркете в суперфинале.

Подать заявку можно черех специальную форму.

Для всех участников фестиваля каждую субботу и воскресенье, а также в будни будут организованы бесплатные тренировочные уроки по танцу «Венский вальс» во втором корпусе школы № 97.