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Фестиваль «Большой Вальс» пройдет в Ижевске в ноябре

08:30, 07 октября, 2019
Ксения Чернова
Фестиваль «Большой Вальс» пройдет в Ижевске в ноябре
08:30, 07 октября, 2019
Ксения Чернова
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#спорт\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#фестиваль
Фото: mil.ru
336
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Участников разделят на шесть групп по возрасту, в каждой из них определят пару финалистов.

Ижевск. Удмуртия. Массовый городской спортивный фестиваль «Большой Вальс» пройдет в Ижевске 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

Мероприятие пройдет в спорткомплексе «Ижсталь» на улице Карла Маркса.

«В фестивале может принять участие любой желающий житель Ижевска или гость столицы Удмуртской Республики, умеющий исполнять вальс и имеющий партнера противоположного пола», – отмечается в сообщении.

Участников разделят на шесть групп по возрасту, в каждой из них определят пару финалистов, которым вечером предстоит встретиться на паркете в суперфинале.

Подать заявку можно черех специальную форму.

Для всех участников фестиваля каждую субботу и воскресенье, а также в будни будут организованы бесплатные тренировочные уроки по танцу «Венский вальс» во втором корпусе школы № 97.

08:30, 07 октября, 2019
Ксения Чернова
336
0
#спорт\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#фестиваль

 

 

 


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