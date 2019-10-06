1 млн архивных дел о недвижимости переедут из Удмуртии в Татарстан

В соседнем регионе строится окружное архивохранилище Росреестра.

Ижевск. Удмуртия. Документы о недвижимости Удмуртии переедут в Татарстан. Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Удмуртской Республике, в соседнем регионе завершается строительство приволжского архивохранилища ведомства. Откроется оно в 2020 году.

Удмуртия планирует направить в Татарстан более 1 млн архивных дел. «Появление современной площадки, где будут бессрочно храниться документы о недвижимости 14 регионов, а это ни много ни мало 40 млн архивных дел, позволит решить проблему хранения: архивные помещения заполнены на 100%, и, безусловно, улучшит качество хранения бумажного архива», - рассказала руководитель Управления Росреестра по Удмуртии Фарида Зворыгина.