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1 млн архивных дел о недвижимости переедут из Удмуртии в Татарстан

12:08, 06 октября, 2019
Дарья Саушина
1 млн архивных дел о недвижимости переедут из Удмуртии в Татарстан
12:08, 06 октября, 2019
Дарья Саушина
187
0
#Татарстан\n#Росреестр\n#архивы\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
187
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В соседнем регионе строится окружное архивохранилище Росреестра.

Ижевск. Удмуртия. Документы о недвижимости Удмуртии переедут в Татарстан. Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Удмуртской Республике, в соседнем регионе завершается строительство приволжского архивохранилища ведомства. Откроется оно в 2020 году.

Удмуртия планирует направить в Татарстан более 1 млн архивных дел. «Появление современной площадки, где будут бессрочно храниться документы о недвижимости 14 регионов, а это ни много ни мало 40 млн архивных дел, позволит решить проблему хранения: архивные помещения заполнены на 100%, и, безусловно, улучшит качество хранения бумажного архива», - рассказала руководитель Управления Росреестра по Удмуртии Фарида Зворыгина.

12:08, 06 октября, 2019
Дарья Саушина
187
0
#Татарстан\n#Росреестр\n#архивы\n#Удмуртия

 

 

 


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