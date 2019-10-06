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2,8 тонны фруктов и овощей уничтожили в Удмуртии с начала года

11:05, 06 октября, 2019
Дарья Саушина
2,8 тонны фруктов и овощей уничтожили в Удмуртии с начала года
11:05, 06 октября, 2019
Дарья Саушина
232
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#безопасность\n#Удмуртия\n#продукты питания
Фото: Управление РСН по Кировской области и Удмуртии
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Все они были запрещены к ввозу в Россию.

Ижевск. Удмуртия. 2,8 тонны растительной продукции уничтожили в Удмуртии с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике. По данным ведомства, все эти овощи, фрукты и цветы были запрещены к ввозу в стране. При этом только за сентябрь из обора изъяли более 1,2 тонны плодоовощной продукции.

На всю запрещённую к ввозу продукцию растительного происхождения отсутствовали документы, подтверждающие качество и фитосанитарную безопасность. На таре присутствовали следы перемаркировки, либо маркировка отсутствовала полностью.

Напомним, что в сентябре в Удмуртии уничтожили 200 кг винограда, 800 кг груш. До этого в республике раздавили 300 кг яблок, а также сожгли несколько партий зараженных цветов

11:05, 06 октября, 2019
Дарья Саушина
232
0
#безопасность\n#Удмуртия\n#продукты питания

 

 

 


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