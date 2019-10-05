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На трассе Орловский – граница Кировской области в Удмуртии ограничили движение

14:20, 05 октября, 2019
Аграфена Костромская
На трассе Орловский – граница Кировской области в Удмуртии ограничили движение
14:20, 05 октября, 2019
Аграфена Костромская
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0
#дороги\n#авто\n#безопасность\n#транспорт\n#Яр\n#Удмуртия
Фото: Pixabay
322
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Под запрет попадают грузовики массой больше 6 тонн.

Яр. Удмуртия. На автомобильной дороге Орловский – граница Кировской области Удмуртии ограничили движение. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.

В субботу, 5 октября, проезд закрыли для фур массой больше 6 тонн. Такие меры предприняли в связи с тем, что на участке с 0 по 23 км обнаружили повреждения и дефекты в виде колеи, выбоин и волн на проезжей части, что может привести к аварии.

Проезд для большегрузов закроют на 30 дней.

14:20, 05 октября, 2019
Аграфена Костромская
322
0
#дороги\n#авто\n#безопасность\n#транспорт\n#Яр\n#Удмуртия

 

 

 


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