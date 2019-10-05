На трассе Орловский – граница Кировской области в Удмуртии ограничили движение

Под запрет попадают грузовики массой больше 6 тонн.

Яр. Удмуртия. На автомобильной дороге Орловский – граница Кировской области Удмуртии ограничили движение. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.

В субботу, 5 октября, проезд закрыли для фур массой больше 6 тонн. Такие меры предприняли в связи с тем, что на участке с 0 по 23 км обнаружили повреждения и дефекты в виде колеи, выбоин и волн на проезжей части, что может привести к аварии.

Проезд для большегрузов закроют на 30 дней.