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Итоги дня: мнение Ильи Варламова о Центральной площади Ижевска, новый скейт-парк и ветреная суббота

18:00, 04 октября, 2019
Итоги дня: мнение Ильи Варламова о Центральной площади Ижевска, новый скейт-парк и ветреная суббота
18:00, 04 октября, 2019
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#благоустройство\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#власть и чиновники\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#Завьялово
Фото: pxhere.com
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Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Популярный блогер Илья Варламов выпустил видеообзор о Центральной площади Ижевска. Кроме того, он протестировал новую «умную остановку».

Городское пространство:

В Ижевске появится еще один скейт-парк. Рампы устанавливают в сквере недалеко от монумента Дружбы народов.

Новый глава:

В Завьялово выбрали главу района. Местные депутаты отдали большинство голосов за бывшего замдиректора филиала «Росгосстраха» Константина Русинова.

Штраф:

«Губахинскую энергокомпанию» оштрафовали в Сарапуле. Проверка выявила множество нарушений при эксплуатации объектов теплоснабжения.

О погоде:

Суббота, 5 октября, станет самым теплым днем на этой неделе в Удмуртии. Однако в республике ожидается усиление ветра: до 15-17 метров в секунду.

18:00, 04 октября, 2019
811
0
#благоустройство\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#власть и чиновники\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#Завьялово

 

 

 


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