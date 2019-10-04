Итоги дня: мнение Ильи Варламова о Центральной площади Ижевска, новый скейт-парк и ветреная суббота

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Популярный блогер Илья Варламов выпустил видеообзор о Центральной площади Ижевска. Кроме того, он протестировал новую «умную остановку».

Городское пространство:

В Ижевске появится еще один скейт-парк. Рампы устанавливают в сквере недалеко от монумента Дружбы народов.

Новый глава:

В Завьялово выбрали главу района. Местные депутаты отдали большинство голосов за бывшего замдиректора филиала «Росгосстраха» Константина Русинова.

Штраф:

«Губахинскую энергокомпанию» оштрафовали в Сарапуле. Проверка выявила множество нарушений при эксплуатации объектов теплоснабжения.

О погоде:

Суббота, 5 октября, станет самым теплым днем на этой неделе в Удмуртии. Однако в республике ожидается усиление ветра: до 15-17 метров в секунду.