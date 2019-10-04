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Пять сотрудников полиции поборются за звание «Народного участкового» в Удмуртии

10:55, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
Пять сотрудников полиции поборются за звание «Народного участкового» в Удмуртии
10:55, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
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#МВД\n#полиция\n#Удмуртия\n#голосование
Фото: ИА Сусанин
419
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Лучший из них представит регион в финале конкурса.

Ижевск. Удмуртия. В полуфинал конкурса «Народный участковый» в Удмуртии вышли пять сотрудников полиции. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, во второй тур вышли представители Ижевска, Якшур-Бодьи, Можги, Увы и Завьялово. Победителя определит интернет-голосование на сайте регионального МВД. Оно пройдет с 7 по 16 октября.

Победитель этого этапа будет представлять Удмуртию в финале конкурса, который состоится в ноябре. За право стать «Народным участковым» поборются:

- Виталий Миролюбов, Ижевск,

- Василий Поздеев, Якшур-Бодья,

- Никита Родионов, Можга,

- Сергей Горшков, Ува,

- Степан Акилов, Завьялово.

10:55, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
419
0
#МВД\n#полиция\n#Удмуртия\n#голосование

 

 

 


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