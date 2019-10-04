Пять сотрудников полиции поборются за звание «Народного участкового» в Удмуртии

Лучший из них представит регион в финале конкурса.
Ижевск. Удмуртия. В полуфинал конкурса «Народный участковый» в Удмуртии вышли пять сотрудников полиции. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, во второй тур вышли представители Ижевска, Якшур-Бодьи, Можги, Увы и Завьялово. Победителя определит интернет-голосование на сайте регионального МВД. Оно пройдет с 7 по 16 октября.
Победитель этого этапа будет представлять Удмуртию в финале конкурса, который состоится в ноябре. За право стать «Народным участковым» поборются:
- Виталий Миролюбов, Ижевск,
- Василий Поздеев, Якшур-Бодья,
- Никита Родионов, Можга,
- Сергей Горшков, Ува,
- Степан Акилов, Завьялово.