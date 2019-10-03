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Дети Удмуртии создали открытки для одиноких пожилых людей

09:50, 03 октября, 2019
Дети Удмуртии создали открытки для одиноких пожилых людей
09:50, 03 октября, 2019
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#дети\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#праздник
Фото: пресс-служба главы Удмуртии
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В Ижевске подвели итоги конкурса детских поздравительных открыток «Ты не один!».

Ижевск. Удмуртия. Созданные детьми открытки для одиноких пожилых людей отправились в учреждения соцобслуживания Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, в Ижевске в рамках празднования международного дня пожилого человека подвели итоги конкурса детских поздравительных открыток «Ты не один!».

Рисунки, представленные ребятами на конкурс, порадовали всех жителей республики, став экспонатами выставок, которые размещены в зоопарке, отделениях почтовой связи и Минсоцполитики региона. Работы победителей легли в основу открыток, которые растиражировали. Всего выпущено 900 открыток - по 300 штук на основе трёх работ победителей в младшей, средней и старшей возрастных группах.

Все дни фестиваля «Яркие краски осени жизни» в зоопарке работали сотрудники почты. Гости могли подписать выпущенные открытки и опустить в почтовый ящик. Все послания доставят в учреждения соцобслуживания одиноким пожилым людям.

Фестиваль «Яркие краски осени жизни» - праздник здорового образа жизни и активного долголетия. Эти направления являются одними из ключевых в национальном проекте «Демография», инициированном указом президента России.

09:50, 03 октября, 2019
517
0
#дети\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#праздник

 

 

 


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