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В лесах Удмуртии дополнительно разложат вакцину от бешенства животных

09:00, 03 октября, 2019
Дарья Саушина
В лесах Удмуртии дополнительно разложат вакцину от бешенства животных
09:00, 03 октября, 2019
Дарья Саушина
561
0
#безопасность\n#Ижевск\n#животные\n#бешенство\n#Удмуртия
Фото: @arzik2
561
0

Связано это с ухудшением эпизодической обстановки по заболеванию.

Ижевск. Удмуртия. Из-за ухудшения эпизодической обстановки по бешенству в лесах Удмуртии дополнительно разложат оральную вакцину для животных. Как сообщает пресс-служба Ижевска, сделать это планируют в октябре по пути миграции зверей. Отметим, что с начала года в республике зарегистрировали 38 случаев заболевания. Из них больше 50% - у собак и кошек.

В муниципалитете напомнили, что прививать своих питомцев от бешенства необходимо ежегодно. Бесплатно это можно сделать:

- Устиновская ветеринарная лечебница, Молодежная, 22 (проезд троллейбусом №10, автобусом 29 остановка «Спортивная», автобусом №№28, 40, 79 остановка «Ваш Дом»), тел.: 366-377.

- Центральная ветеринарная лечебница, Воткинское шоссе, 29 (проезд троллейбусом №№1, 2, автобусом №19, остановка «Администрация Индустриального района» (бывшая остановка Школьная)).

– Первомайская ветеринарная лечебница, Красноармейская, 103а (проезд троллейбусом №№6,10, трамваем №№1, 9, остановка «Магазин «Ветеран»), тел.: 78-68-36.

– Ленинская ветеринарная лечебница, Баранова, 90 (проезд троллейбусом №№9, 10, остановка «Ветеринарная лечебница»), тел.: 71-05-26.

09:00, 03 октября, 2019
Дарья Саушина
561
0
#безопасность\n#Ижевск\n#животные\n#бешенство\n#Удмуртия

 

 

 


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