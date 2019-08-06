Профилактика наркомании в Удмуртии, экстренная посадка самолета в Валенсии и операция под музыку: что произошло минувшей ночью

О чем писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Вторник предлагаем начать с обзора новостей от «Сусанина».

Дорожная карта

Дорожная карта по профилактике наркомании на предстоящие три года появится в Удмуртии. Соответствующее поручение дал глава Удмуртской Республики на заседании антинаркотической комиссии республики.

Отметим, за первое полугодие правоохранительными органами выявлено 1,5 тыс. наркопреступлений, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К уголовной ответственности привлечено 517 лиц. Из незаконного оборота изъято более 32 кг наркотических средств и психотропных веществ. На сегодняшний день почти 5 тыс. жителей Удмуртии принимают наркотики.

«Позитивных сдвигов в направлении борьбы с наркоманией, алкоголизмом у нас нет. Большой плюс в том, что МВД по Удмуртии больше выявляется тех, кто употребляет, и так называемых закладчиков. Это, конечно, позитивная информация, но количество наркопреступлений выросло, количество наркозависимых остаётся таким же. Тот факт, что у нас показатели ниже среднего по стране, не должен нас успокаивать», - добавил Александр Бречалов.

Потушили

Вечером 5 августа пожарным пришлось тушить горящий мусор на улице Баранова в Ижевске. На месте работали 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Экстренная посадка

Самолет авиакомпании «British Airways» экстренно сел в Валенсии. Причиной тому стало задымление салона, пишет Life.ru.

Инцидент произошел вечером 5 августа. Из-за задымления 19 человек пострадали, еще трое попали в больницу с отравлением.

Отмечается, что при аварии кислородные маски спущены не были. Пассажиров эвакуировали. Причины поломки не сообщаются.

Покупки

Интернет-магазин «АлиЭкспресс» будет продавать в России товары офлайн через салоны Tele2. Об этом пишут «Известия».

В офисах связи россияне смогут совершать покупки. Удобно это будет тем, кто по каким-то причинам не может заказывать товары в Сети.

Под музыку

В Бразилии нейрохирурги удалили пациенту злокачественную опухоль в то время, пока он играл на электронном пианино. Об этом пишет Российская Газета.

Опухоль обнаружили в области, которая отвечает за координацию движений. Чтобы точно определить участки мозга, контролирующие моторику, врачи попросили пациента во время операции играть на инструменте. Музыкант даже пытался подпевать.

Операция прошла успешно. В настоящее время мужчина идет на поправку.