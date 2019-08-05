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Итоги дня: судьба подземных переходов в Ижевске, проблема школьных туалетов и капризы погоды

18:00, 05 августа, 2019
Итоги дня: судьба подземных переходов в Ижевске, проблема школьных туалетов и капризы погоды
18:00, 05 августа, 2019
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#образование\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#власть и чиновники\n#город\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Картина дня
Фото: tOrange.biz
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Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 5 августа, глава Удмуртии раскритиковал муниципальные власти за нерасторопность в вопросе капитального ремонта соцобъектов. Так, например, Каракулинский район до сих пор не приступил к процедуре заключения энергосервисного контракта. Подобные промедления приводят к тому, что выделанные средства не осваиваются.

В надежные руки:

Три подземных перехода в Ижевске уже в этом году могут передать инвестору. Потенциальный концессионер планирует заключить соглашение сроком на 15 лет и привести в порядок переходы у УдГУ и на остановках «Электротехника в быту» и «Администрация Индустриального района».

Последний туалет:

Вопрос со школьными туалетами на улицах в Удмуртии решат в этом году. К 1 сентября ликвидируют последний уличный санузел в Удугучинской средней школе Увинского района.

Серьезное ДТП:

Смертельная авария произошла на трассе Ижевск – Сарапул утром в понедельник, 5 августа. Вблизи села Бураново столкнулись легковушка и молоковоз. В результате один человек погиб и один получил травмы.

О погоде:

В ближайшие сутки в Удмуртии ожидаются продолжительные дожди и усиление ветра. В среду осадки будут кратковременными, начнется потепление: воздух прогреется до +17 градусов по Цельсию, в четверг ожидается до +20 градусов.

18:00, 05 августа, 2019
169
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#образование\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#власть и чиновники\n#город\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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