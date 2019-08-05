Более 14,7 тыс жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

Чаще всего кровососов подцепляют ижевчане.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии жертвами клещей с начала сезона по данным на 5 августа стали 14785 человек, из которых 2750 – дети. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Наибольшее число пострадавших традиционно отмечается в Ижевске – почти 51%.

За время эпидсезона на клещевой энцефалит были исследованы 9842 кровососа, в 491 выявлен возбудитель. На боррелиоз исследованы 7311 клещей, возбудитель нашли в 3266.

Напомним, чаще всего клещи «нападают» в лесах, лесных массивах вблизи населенных пунктов и на территориях садоводческих товариществ.