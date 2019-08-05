С 1 августа повысились пенсии работавших в 2018 году пенсионеров Удмуртии

Перерасчёт коснётся всех получателей страховых пенсий, за которых в 2018 году поступали страховые взносы.

Ижевск. Удмуртия. С 1 августа Пенсионный фонд России проведет беззаявительный перерасчёт страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Как сообщили в отделении ПФР по Удмуртии, перерасчёт коснётся всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчёт зависит от размера зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии. Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года, то есть 261,72 рубля.

Согласно предварительным данным, перерасчёт страховых пенсий получат около 14 млн пенсионеров. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 10,6 млрд рублей.

Помимо повышения страховой пенсии, пенсионерам с 1 августа также увеличат размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Данный перерасчёт связан не столько с работой пенсионера, сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями.