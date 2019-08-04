  • $ 64.64 ↑
  • € 71.71 ↑

В Ижевске прошёл удмуртский обрядовый праздник «Виль»

17:32, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
В Ижевске прошёл удмуртский обрядовый праздник «Виль»
17:32, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#праздники
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
219
0

Каши из крупы нового урожая наварили на 400 литров.

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 2 августа в парке «Берёзовая роща» Ижевска прошёл удмуртский обрядовый праздник «Виль» - «Праздник нового урожая». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Именно на этом празднике созревший новый урожай освящают по древнему обычаю, возносят Инмару молитвы благодарения за собранный урожай. Ежегодно на праздник собираются представители удмуртской общественности Ижевска и гости из соседних городов и районов республики.

До начала торжественного открытия собравшиеся могли полюбоваться на выращенные огородниками овощи – похвастаться ими мог любой желающий. Праздник по традиции начался с обряда освящения каши из крупы нового урожая.

На большой сцене парка выступали творческие национальные коллективы Ижевска и Удмуртии. Все желающие могли угоститься обрядовой кашей. Благодаря спонсорам, в этом году сварено её было около 400 литров. А после угощения Виль продолжился народными гуляниями с танцами и песнями удмуртского народа.

«Праздник красивый, только вот для молодёжи здесь недостаточно своего контента, как на Гербере, нужно активнее вовлекать молодых удмуртов, использовать их потенциал. А вообще здорово, что такие праздники есть: здесь, в городе, можно массово услышать удмуртскую речь, пообщаться на родном языке», — рассказал побывавший на празднике ижевский поэт, музыкант и исполнитель Богдан Анфиногенов.

17:32, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#праздники

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Продолжительные дожди придут в Удмуртию

12:35, 31 июля, 2019
2968

Девять человек, в том числе пять детей, пострадали в аварии в Удмуртии

2850
16:25, 29 июля, 2019

Министр здравоохранения Удмуртии покинул свой пост

2793
09:14, 02 августа, 2019

Все свое держи при себе: 36 жителей Ижевска стали жертвами мошенников из-за своих интимных фото

2525
11:41, 30 июля, 2019

Горячую воду отключат на две недели в ряде домов Ижевска

2416
12:47, 29 июля, 2019

После продолжительной болезни Армен Джигарханян вернулся в театр

15:30, 02 августа, 2019
6072

Под Нижневартовском нашли обломки вертолёта-«призрака»

1475
17:40, 01 августа, 2019

Правительство России утвердило список потенциально опасных пород собак

1082
10:50, 30 июля, 2019

Тропические постельные клопы начали атаковать жителей Москвы

992
16:30, 02 августа, 2019

Пятисантиметровые летающие тараканы появились в Сочи

947
09:24, 31 июля, 2019

Принц Гарри решил не становиться многодетным отцом

18:10, 31 июля, 2019
1046

Зарплата Зеленского на посту президента Украины составила чуть больше 70 тыс рублей в месяц

995
10:33, 03 августа, 2019

В Канаде нашли окаменелости древнего хищника

970
14:25, 31 июля, 2019

Пьяный посетитель зоопарка в Казахстане оседлал жирафа

867
16:20, 29 июля, 2019

Жителей Туркмении начали задерживать за слухи о «смерти» президента Бердымухамедова

794
10:40, 29 июля, 2019