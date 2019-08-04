В Ижевске прошёл удмуртский обрядовый праздник «Виль»

Каши из крупы нового урожая наварили на 400 литров.

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 2 августа в парке «Берёзовая роща» Ижевска прошёл удмуртский обрядовый праздник «Виль» - «Праздник нового урожая». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Именно на этом празднике созревший новый урожай освящают по древнему обычаю, возносят Инмару молитвы благодарения за собранный урожай. Ежегодно на праздник собираются представители удмуртской общественности Ижевска и гости из соседних городов и районов республики.

До начала торжественного открытия собравшиеся могли полюбоваться на выращенные огородниками овощи – похвастаться ими мог любой желающий. Праздник по традиции начался с обряда освящения каши из крупы нового урожая.

На большой сцене парка выступали творческие национальные коллективы Ижевска и Удмуртии. Все желающие могли угоститься обрядовой кашей. Благодаря спонсорам, в этом году сварено её было около 400 литров. А после угощения Виль продолжился народными гуляниями с танцами и песнями удмуртского народа.

«Праздник красивый, только вот для молодёжи здесь недостаточно своего контента, как на Гербере, нужно активнее вовлекать молодых удмуртов, использовать их потенциал. А вообще здорово, что такие праздники есть: здесь, в городе, можно массово услышать удмуртскую речь, пообщаться на родном языке», — рассказал побывавший на празднике ижевский поэт, музыкант и исполнитель Богдан Анфиногенов.