Третий спасательный пост открыли в Завьяловском районе Удмуртии

На пруду у «Руси» будут ежедневно дежурить добровольцы.

Завьялово. Удмуртия. Общественный спасательный мобильный пост открыли в Завьяловском районе Удмуртии. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, он стал третьим по счёту организованным местом отдыха людей на водных объектах района.

Мобильный пост ОСВОД Удмуртии будет ежедневно функционировать на пруду коттеджного поселка «Русь». С 10:00 до 18:00 у водного объекта будут дежурить два добровольца-осводовца. В задачи поста входит пропаганда правил безопасности среди населения, предупредительная работа с детьми, оказание помощи.

Мероприятия проводятся в рамках реализации Программы РОО «ОСВОД УР» «Повышение культуры безопасности на водных объектах в молодежной и детской среде».