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Третий спасательный пост открыли в Завьяловском районе Удмуртии

11:36, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
Третий спасательный пост открыли в Завьяловском районе Удмуртии
11:36, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
239
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#пруды\n#Завьялово\n#спасатели
Фото: vk.com/osvod_ur
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На пруду у «Руси» будут ежедневно дежурить добровольцы.

Завьялово. Удмуртия. Общественный спасательный мобильный пост открыли в Завьяловском районе Удмуртии. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, он стал третьим по счёту организованным местом отдыха людей на водных объектах района.

Мобильный пост ОСВОД Удмуртии будет ежедневно функционировать на пруду коттеджного поселка «Русь». С 10:00 до 18:00 у водного объекта будут дежурить два добровольца-осводовца. В задачи поста входит пропаганда правил безопасности среди населения, предупредительная работа с детьми, оказание помощи.

Мероприятия проводятся в рамках реализации Программы РОО «ОСВОД УР» «Повышение культуры безопасности на водных объектах в молодежной и детской среде».

11:36, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
239
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пруды\n#Завьялово\n#спасатели

 

 

 


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