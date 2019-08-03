Новое разрешение на строительство придется получать для возведения дома обманутых дольщиков на Петрова в Ижевске

Продлить истекшее разрешение оказалось невозможным.

Ижевск. Удмуртия. Для того, чтобы сдать дом обманутых дольщиков на улице Петрова в Ижевске, придется получать новое разрешение на строительство. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе главы и правительства региона, достраивать объект будет «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики». В настоящее время заключен договор на проектирование реконструкции здания, что позволит получить новое разрешение на строительство. Продлить старое оказалось невозможно.

Кроме того, ведется экспертиза проекта засыпки лога и работы по устройству временной дороги для засыпки. Ранее глава республиканского Минстроя Дмитрий Сурнин рассказал, что для возведения необходимо укрепить лог. Предполагается, что построить дом должны до сентября 2020 года.

Что касается другого проблемного объекта – ЖК «Родниковый край» в Хохряках, то здесь новый застройщик уже снес два небезопасных дома, еще два – в процессе. «Укреплены фундаменты. Проведено испытание их прочности. Начаты работы по перекрытию подвала и укладке наружных стен. <…> Предусмотрены средства бюджета республики на проектирование сетей водоснабжения и водоотведения, в дальнейшем требуется строительство КНС», - сообщили в пресс-службе. Сдать дома планируют к концу июня 2020 года.

Всего в Удмуртии зафиксировано 658 договоров долевого строительства, не исполненных в срок.

Напомним, что с 1 июля в России долевое участие заменили эскроу-счетами. Будущие собственники жилья теперь перечисляют деньги не застройщику, а банку. Финансовая организация, в свою очередь, передает сумму компании только после сдачи дома. При этом строительство ведется на собственные или заемные средства. Предполагается, что такая система позволит избежать появления новых обманутых дольщиков.