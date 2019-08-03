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Игра в бога: генетик Александр Панчин в Ижевске расскажет о революционных исследованиях

12:52, 03 августа, 2019
Марат Газизуллин
Игра в бога: генетик Александр Панчин в Ижевске расскажет о революционных исследованиях
12:52, 03 августа, 2019
Марат Газизуллин
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#наука\n#общество\n#Ижевск\n#биология
Фото: vk.com (Лекция Александра Панчина в Ижевске)
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Член комиссии по борьбе со лженаукой Российской академии наук расскажет, перешла ли наука границу, занимаясь клонированием и модификацией генетического кода.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский научно-популярный лекторий пригласил одного из ведущих популяризаторов биологии в России Александра Панчина. Кандидат биологических наук, научный журналист, писатель и блогер расскажет о последних достижениях генетики и перспективах рукотворной модификации живых организмов.

Александр Панчин, будучи кандидатом биологических наук и членом комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, попытается развеять опасения слушателей перед будущими достижениями биологии. Так, в общении с корреспондентом информагентства «Сусанин» он выразил уверенность, что спасти пчел от смертельного отравления химикатами можно, внедряя в сельское хозяйство устойчивые к вредителям культуры.

Лекция «Игра в бога: не перешла ли наука границу?» состоится в субботу, 3 августа, в «Русском доме». Начало в 14:00. Вход бесплатный. Информагентство «Сусанин» планирует провести трансляцию встречи в своей группе в ВКонтакте.

12:52, 03 августа, 2019
Марат Газизуллин
159
0
#наука\n#общество\n#Ижевск\n#биология

 

 

 


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