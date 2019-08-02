Эпопея с дорожной разметкой в Ижевске, уголовное дело о пожарах в Сибири и новая роль Киану Ривза: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро пятницы, Удмуртия! 2 августа начинаем с традиционного обзора самых интересных новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Новая разметка:

В Ижевске подходит к концу «эпопея» с дорожной разметкой. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев, специалисты должны были завершить работы к 31 июля.

«Проверили все объекты, 12,7 % от общего объёма работ проверку не прошли, и подрядчик их переделал за свой счёт. Одновременно продолжаются проверки в рамках гарантийных обязательств», - отметил градоначальник.

К 1 сентября планируется обновить пешеходные переходы вблизи школ и садов.

Праздник:

В Ижевске в пятницу ограничат движение по некоторым улицам. Это связано с проведением мероприятий в честь Дня воздушно-десантных войск. Ижевск.

На время проведения мероприятий недоступными для транспорта будут участки улиц Коммунаров, Лихвинцева, Пушкинской и других.

Уголовное дело:

В Красноярском крае возбудили уголовное дело о пожарах в Сибири в отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, их подозревают в халатности.

«По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории», - отметили следователи.

Сумма ущерба в настоящее время устанавливается.

Новые права:

Женщинам в Саудовской Аравии разрешили самостоятельно получать паспорт для выезда за границу. Кроме того, им теперь можно становиться опекунами для несовершеннолетних, пишет РенТВ со ссылкой на РИА Новости.

До этого саудовским женщинам было необходимо получать разрешения опекунов мужского пола для поездок за рубеж. В роли опекуна мог выступать муж, отец или брат. Резкие послабления в общественной сфере королевства начались после прихода к власти короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году.

В феврале прошлого года саудовские женщины получили право самостоятельно водить автомобили, посещать спортивные мероприятия и служить в армии.

Роль злодея:

Известный американский актёр Киану Ривз может получить роль главного злодея во втором спин-оффе «Форсажа». По данным Life, появление Ривза планировалось показать в сцене после титров «Форсажа. Хоббс и Шоу».

По словам режиссёра картины, это было сделано намеренно, поскольку актёр появится во второй части. В России премьера фильма «Форсаж. Хоббс и Шоу» состоялась 1 августа.