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Итоги дня: отделение «Аэропорта Ижевска», создание турпортала Удмуртии и ожидающиеся дожди

18:00, 31 июля, 2019
Итоги дня: отделение «Аэропорта Ижевска», создание турпортала Удмуртии и ожидающиеся дожди
18:00, 31 июля, 2019
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#туризм\n#интернет\n#Ижевск\n#погода\n#авиация\n#город\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: @arzik2
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Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Последний рабочий день июля 2019 года в Удмуртии подошел к концу. Корреспонденты информагентства подготовили традиционный обзор самых интересных новостей среды.

Отдельная компания:

«Аэропорт Ижевска» станет отдельным от «Ижавиа» юридическим лицом. Его учредителем выступит региональное Минимущества, а 100% акций компании будут принадлежать республике.

Всем миром:

Власть, бизнес и простые жители Ижевска внесут свой вклад в реновацию военно-патриотического центра «Школа юных летчиков». В последние годы здание и материально-техническая база сильно обветшали. Этим летом в Школе юных летчиков начата масштабная реконструкция.

В одном месте:

Культурно-туристический портал появится в Удмуртии. Создадут его для повышения туристической привлекательности региона. Систему должны разработать до Нового года.

Ты не пройдешь:

Предприниматель в Завьялово незаконно взимал деньги с приезжающих на Молдаванский пруд. На базе отдыха предприниматель предоставлял на прокат лодки, батуты и иной инвентарь. Бизнесмена обязали устранить нарушения.

Готовьте зонтики:

Вечером в среду в Удмуртию придут продолжительные дожди. Осадки ожидаются в течение суток. Днем в четверг также усилится северо-западный ветер.

18:00, 31 июля, 2019
351
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#туризм\n#интернет\n#Ижевск\n#погода\n#авиация\n#город\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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