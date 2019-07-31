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Пять человек из Удмуртии выиграли гранты на форуме «iВолга 2.0»

13:50, 31 июля, 2019
Пять человек из Удмуртии выиграли гранты на форуме «iВолга 2.0»
13:50, 31 июля, 2019
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#молодежь\n#Удмуртия\n#гранты
Фото: пресс-служба Минспорта Удмуртии
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В 2019 году форум прошёл в обновленном формате.

Ижевск. Удмуртия. Пять грантов на сумму 1 млн 140 тыс. рублей выиграла Удмуртия на молодёжном форуме Приволжского федерального округа «iВолга 2.0». Результаты конкурса объявили на закрытии форума.

В 2019 году форум прошёл в обновленном формате: новая образовательная и культурно-досуговая программа, окружные мероприятия и «перезагрузка» всех 10 смен. Изменения коснулись и процедуры проведения конкурса проектов. Общая сумма выделенных грантов в этом году составила более 10 млн рублей.

В числе призёров форума «iВолга 2.0» пять участников из Удмуртии:

- Андрей Семенов, проект «Акселератор социальных проектов «Вверх» 2.0» (440 тыс. рублей);

- Анастасия Колупаева, проект «Молодежная площадка для неформального общения молодёжи Кизнерского района «Школа жизни» (200 тыс. рублей);

- Злата Смоленцева проект «Образовательный центр «Команда ПРОФИ» (200 тыс. рублей);

- Евгений Дука, проект «Магазин крафтового чая «DUKE TEA» (150 тыс. рублей);

- Антон Касаткин, «Устойчивое развитие малых деревень» (150 тыс. рублей).

Всего на федеральный этап грантового конкурса прошло 24 проекта из Удмуртии.

Как отметил эксперт форума Игорь Крымский, участники из Удмуртии с каждым годом показывает хороший уровень подготовки.

«Мне, как федеральному эксперту, работающему на многих российских форумах, приятно, когда в головах молодых коллег рождаются новые нестандартные идеи и появляется системность в подходе к проектной деятельности. Ведь такие форумы, как «iВолга», «Таврида», «Территория смыслов» - отличный способ прокачать навыки, познакомиться с единомышленниками, представить свои творения на суд профессионального экспертного сообщества, чтобы получить реальный feedback. И тем ценнее, что наша делегация на «iВолга-2019» доказала, что мы можем бороться за гранты на равных с ведущими регионами ПФО, учитывая то, что уровень проектов с каждым годом здесь растёт, и конкуренция обостряется», - рассказал Игорь Крымский.

13:50, 31 июля, 2019
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#молодежь\n#Удмуртия\n#гранты

 

 

 


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