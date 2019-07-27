Первый фестиваль иппотерапии пройдет в Ижевске

Мероприятие состоится 3 августа на Ижевском ипподроме.

Ижевск. Удмуртия. Первый фестиваль иппотерапии и оздоровительной верховой езды «Валтау» пройдет в Ижевске. Об этом сообщают организаторы.

Фестиваль состоится 3 августа на Ижевском ипподроме. В рамках мероприятия пройдут конные соревнования для детей из группы иппотерапии и инвалидов, мастер-класс по методам оздоровления с помощью лошадей. Организации, которые занимаются иппотерапией, расскажут о себе и своей деятельности. Гости смогут задать все интересующие их вопросы.

Начнется мероприятия в 10:00.