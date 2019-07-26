  • $ 63.13 ↓
  • € 70.31 ↑

Итоги дня: раздельный сбор мусора в Удмуртии, Алина Загитова в рейтинге Forbes и дождливые выходные

18:00, 26 июля, 2019
Итоги дня: раздельный сбор мусора в Удмуртии, Алина Загитова в рейтинге Forbes и дождливые выходные
18:00, 26 июля, 2019
367
0
#спорт\n#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#экология\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня
Фото: Pixabay
367
0

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о самых интересных новостях пятницы, 26 июля.

Разделяй:

Карта раздельного сбора мусора появится в Удмуртии. На ней можно будет найти ближайший к дому контейнер для пластика или экобокс для батареек, градусников и энергосберегающих ламп.

Попала в рейтинг:

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова вошла в рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта России до 40 лет. Он был составлен журналом Forbes на основе доходов знаменитостей за год и уровня их популярности.

Нашли тело:

Тело утонувшей во время сплава женщины нашли в Удмуртии. Утонула женщина 21 июля, когда байдарка, в которой она находилась, перевернулась. В ходе поисковых мероприятий её обнаружили 25 июля ниже по течению реки.

Камень принцессы:

Приключения в стиле Индианы Джонса: о том, как в Удмуртии похитили камень булгарской принцессы с древнейшей надписью, – в новом материале команды проекта «Удмуртия по-взрослому».

Дождливые выходные:

Теплая, но дождливая суббота ждет жителей Удмуртии. Осадки вероятны по северу региона. В воскресенье начнется похолодание: термометры покажут не больше +16 +18 градусов по Цельсию.

18:00, 26 июля, 2019
367
0
#спорт\n#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#экология\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:59, 24 июля, 2019
4397

В Удмуртии эвакуировали первого пациента вертолетом санитарной авиации

4098
12:00, 20 июля, 2019

Глава Удмуртии предложил изменить Конституцию республики

3663
15:00, 22 июля, 2019

Пассажирский автобус сгорел в Сарапуле: обошлось без жертв

2349
14:30, 22 июля, 2019

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

2328
14:31, 25 июля, 2019

В магазин в Краснодарском крае пришел ребенок с цепью на шее

13:00, 23 июля, 2019
5788

Правительство России разрешит вырубку леса на Байкале

1446
12:40, 24 июля, 2019

Россияне увлеклись новым видом туризма

943
12:50, 21 июля, 2019

Росстат назвал число россиян с зарплатой свыше 1 млн рублей

852
10:00, 20 июля, 2019

Пассажирский «Боинг» вернулся в аэропорт Москвы из-за пожара в багажном отсеке

809
14:40, 21 июля, 2019

Два самолета угнал школьник в Китае

10:03, 21 июля, 2019
991

Ученые назвали синдром, способный вызвать рак

918
20:00, 20 июля, 2019

Небольшой самолет упал на гипермаркет в Германии: три человека погибли

914
18:00, 20 июля, 2019

Российская легкоатлетка пробежала в Швеции круг почёта с пледом вместо флага

876
18:01, 23 июля, 2019

В США шесть человек погибли из-за жары

618
15:23, 21 июля, 2019