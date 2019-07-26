Итоги дня: раздельный сбор мусора в Удмуртии, Алина Загитова в рейтинге Forbes и дождливые выходные

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о самых интересных новостях пятницы, 26 июля.

Разделяй:

Карта раздельного сбора мусора появится в Удмуртии. На ней можно будет найти ближайший к дому контейнер для пластика или экобокс для батареек, градусников и энергосберегающих ламп.

Попала в рейтинг:

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова вошла в рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта России до 40 лет. Он был составлен журналом Forbes на основе доходов знаменитостей за год и уровня их популярности.

Нашли тело:

Тело утонувшей во время сплава женщины нашли в Удмуртии. Утонула женщина 21 июля, когда байдарка, в которой она находилась, перевернулась. В ходе поисковых мероприятий её обнаружили 25 июля ниже по течению реки.

Камень принцессы:

Приключения в стиле Индианы Джонса: о том, как в Удмуртии похитили камень булгарской принцессы с древнейшей надписью, – в новом материале команды проекта «Удмуртия по-взрослому».

Дождливые выходные:

Теплая, но дождливая суббота ждет жителей Удмуртии. Осадки вероятны по северу региона. В воскресенье начнется похолодание: термометры покажут не больше +16 +18 градусов по Цельсию.