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Новый инвестор закончит возведение долгостроя на Льва Толстого в Ижевске

17:20, 26 июля, 2019
Анна Торхова
Новый инвестор закончит возведение долгостроя на Льва Толстого в Ижевске
17:20, 26 июля, 2019
Анна Торхова
473
0
#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#обманутые дольщики
473
0

Жильцам предоставят новые квартиры.

Ижевск. Удмуртия. Новый инвестор закончит возведение долгостроя по улице Льва Толстого,24 в Ижевске. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

Дом начали возводить еще в 2007 году. Застройкой занималась организация «Экспресс» подрядчиком «Химстрой». Компания обанкротилась, поэтому два подъезда оказались не введенными в эксплуатацию. Первый - достроен лишь до пятого этажа. Подъезды №2 и №7 жителям пришлось вводить в эксплуатацию за свой счет.

Что касается придомовой территории, то она оказалась распроданной. На сегодняшний день жители даже не могут благоустроить двор.

Домом заинтересовался крупный республиканский застройщик. Он обязался предоставить жильцам квартиры в новостройках, а взамен попросил выделить участок под новую застройку. Работы начнутся в следующем году.

Отметим, на сегодняшний день в Удмуртии насчитывается 294 обманутых дольщика.

17:20, 26 июля, 2019
Анна Торхова
473
0
#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#обманутые дольщики

 

 

 


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