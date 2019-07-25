  • $ 63.13 ↓
  • € 70.31 ↑

Итоги дня: смог над Ижевском, визит «Русских витязей» и повышение тарифов на холодную воду

18:00, 25 июля, 2019
Ксения Чернова
Итоги дня: смог над Ижевском, визит «Русских витязей» и повышение тарифов на холодную воду
18:00, 25 июля, 2019
Ксения Чернова
1055
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Воткинск\n#тарифы и цены\n#авиация\n#город\n#Удмуртия\n#происшествие
1055
0

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 25 июля, дым от лесных пожаров в Сибири накрыл Ижевск. Напомним, лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае и других прилегающих областях продолжаются несколько недель.

Авиашоу:

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» вновь прилетит в столицу Удмуртии. Они покажут авиашоу над акваторией Ижевского пруда 21 сентября. Отметим, что с 18 по 22 сентября в столице Удмуртии пройдут мероприятия в честь Дня оружейника.

Повышение тарифа:

Повышение тарифа на холодную воду в Ижевске утвердят до 20 декабря 2019 года. Отметим, с текущего года изменился порядок пересмотра тарифа. Если ранее решение об изменении выносил регулятор, то сейчас необходимо обязательное согласование с антимонопольной службой Удмуртии.

Убийство таксиста:

Стали известны подробности убийства таксиста на трассе «Ижевск-Можга». Выяснилось, что задушившие казанского водителя мужчины оказались жителями Узбекистана. Они жили в Удмуртии без регистрации. По ходатайству следователя обвиняемых отправили под стражу на два месяца, до 22 сентября.

Ремонт набережной:

Жители Воткинска проголосовали за ремонт набережной городского пруда. Общественные обсуждения проходили с 9 по 21 июля. Из 703 человек, оставивших свои предложения, 421 высказался именно за ремонт набережной.

18:00, 25 июля, 2019
Ксения Чернова
1055
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Воткинск\n#тарифы и цены\n#авиация\n#город\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:59, 24 июля, 2019
4397

В Удмуртии эвакуировали первого пациента вертолетом санитарной авиации

4098
12:00, 20 июля, 2019

Глава Удмуртии предложил изменить Конституцию республики

3663
15:00, 22 июля, 2019

Пассажирский автобус сгорел в Сарапуле: обошлось без жертв

2349
14:30, 22 июля, 2019

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

2328
14:31, 25 июля, 2019

В магазин в Краснодарском крае пришел ребенок с цепью на шее

13:00, 23 июля, 2019
5788

Правительство России разрешит вырубку леса на Байкале

1446
12:40, 24 июля, 2019

Россияне увлеклись новым видом туризма

943
12:50, 21 июля, 2019

Росстат назвал число россиян с зарплатой свыше 1 млн рублей

852
10:00, 20 июля, 2019

Пассажирский «Боинг» вернулся в аэропорт Москвы из-за пожара в багажном отсеке

809
14:40, 21 июля, 2019

Два самолета угнал школьник в Китае

10:03, 21 июля, 2019
991

Ученые назвали синдром, способный вызвать рак

918
20:00, 20 июля, 2019

Небольшой самолет упал на гипермаркет в Германии: три человека погибли

914
18:00, 20 июля, 2019

Российская легкоатлетка пробежала в Швеции круг почёта с пледом вместо флага

876
18:01, 23 июля, 2019

В США шесть человек погибли из-за жары

618
15:23, 21 июля, 2019