Итоги дня: смог над Ижевском, визит «Русских витязей» и повышение тарифов на холодную воду

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 25 июля, дым от лесных пожаров в Сибири накрыл Ижевск. Напомним, лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае и других прилегающих областях продолжаются несколько недель.

Авиашоу:

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» вновь прилетит в столицу Удмуртии. Они покажут авиашоу над акваторией Ижевского пруда 21 сентября. Отметим, что с 18 по 22 сентября в столице Удмуртии пройдут мероприятия в честь Дня оружейника.

Повышение тарифа:

Повышение тарифа на холодную воду в Ижевске утвердят до 20 декабря 2019 года. Отметим, с текущего года изменился порядок пересмотра тарифа. Если ранее решение об изменении выносил регулятор, то сейчас необходимо обязательное согласование с антимонопольной службой Удмуртии.

Убийство таксиста:

Стали известны подробности убийства таксиста на трассе «Ижевск-Можга». Выяснилось, что задушившие казанского водителя мужчины оказались жителями Узбекистана. Они жили в Удмуртии без регистрации. По ходатайству следователя обвиняемых отправили под стражу на два месяца, до 22 сентября.

Ремонт набережной:

Жители Воткинска проголосовали за ремонт набережной городского пруда. Общественные обсуждения проходили с 9 по 21 июля. Из 703 человек, оставивших свои предложения, 421 высказался именно за ремонт набережной.