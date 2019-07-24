Планерка Удмуртской правды: онколог расскажет о факторах, провоцирующих заболевания

В гостях у газеты практикующий хирург-онколог, и.о. главврача Республиканского клинического онкологического диспансера имени Примушко Александр Киршин.

Ижевск. Удмуртия. Кресло главного редактора газеты «Удмуртская правда» примерил врач. На «Планерку» в издание пришел практикующий хирург-онколог, и.о. главврача Республиканского клинического онкологического диспансера имени Примушко Александр Киршин.

"Планёрка" с Александром Киршиным, и.о. главврача клинического онкологического диспансера Multistreaming with https://restream.io/ В гостях у газеты практикующий хирург-онколог, и.о. главврача Республиканского клинического онкологического диспансера имени Примушко Александр Киршин. #ПрямаяТрансляция #Live #Ижевск #Удмуртия

По прогнозам экспертов, в 21 веке раком «переболеет» каждый третий, и это не повод для паники. «Переболеет» — это значит, что пациент будет лечиться и вылечится. Александр Киршин объясняет, что повышение статистики онкозаболеваний – это скорее хорошо, современное диагностирование более точное и способно распознать заболевание на ранних стадиях. Кроме того, на «Планерке» обсудят главные факторы, провоцирующие онкозаболевания, ситуацию с диагностикой и лечением рака в республике, возможные способы профилактики рака и ещё ряд актуальных вопросов.