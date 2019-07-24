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Планерка Удмуртской правды: онколог расскажет о факторах, провоцирующих заболевания

17:19, 24 июля, 2019
Планерка Удмуртской правды: онколог расскажет о факторах, провоцирующих заболевания
17:19, 24 июля, 2019
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#Ижевск\n#прямая трансляция\n#Удмуртия\n#Удмуртская правда\n#онкология
Фото: ИА «Сусанин»
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В гостях у газеты практикующий хирург-онколог, и.о. главврача Республиканского клинического онкологического диспансера имени Примушко Александр Киршин.

Ижевск. Удмуртия. Кресло главного редактора газеты «Удмуртская правда» примерил врач. На «Планерку» в издание пришел практикующий хирург-онколог, и.о. главврача Республиканского клинического онкологического диспансера имени Примушко Александр Киршин.

"Планёрка" с Александром Киршиным, и.о. главврача клинического онкологического диспансера

Multistreaming with https://restream.io/ В гостях у газеты практикующий хирург-онколог, и.о. главврача Республиканского клинического онкологического диспансера имени Примушко Александр Киршин. #ПрямаяТрансляция #Live #Ижевск #Удмуртия

По прогнозам экспертов, в 21 веке раком «переболеет» каждый третий, и это не повод для паники. «Переболеет» — это значит, что пациент будет лечиться и вылечится. Александр Киршин объясняет, что повышение статистики онкозаболеваний – это скорее хорошо, современное диагностирование более точное и способно распознать заболевание на ранних стадиях. Кроме того, на «Планерке» обсудят главные факторы, провоцирующие онкозаболевания, ситуацию с диагностикой и лечением рака в республике, возможные способы профилактики рака и ещё ряд актуальных вопросов.

17:19, 24 июля, 2019
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#Ижевск\n#прямая трансляция\n#Удмуртия\n#Удмуртская правда\n#онкология

 

 

 


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