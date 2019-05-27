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Жительнице Удмуртии компенсировали моральный вред за незаконное уголовное преследование

09:00, 27 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
09:00, 27 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
322
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#реабилитация\n#суд
Фото: pixabay.com
322
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Женщина настаивала на сумме в 1,5 млн рублей, но получила в пять раз меньше.

Малая Пурга. Удмуртия. Малопургинский районный суд Удмуртии взыскал компенсацию морального вреда в порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование в размере 300 000 руб. Информацию об этом разместили на сайте суда.

Установлено, что приговором Малопургинского райсуда в 2015 году 35-летнюю жительницу района признали виновной в присвоении вверенного имущества с использованием своего служебного положения. Верховный суд Удмуртии обвинительный приговор отменил, а дело направил на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда. В 2017 году женщина была оправдана в связи с отсутствием в деянии состава преступления, было признано право на реабилитацию. Женщина потребовала компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей.

При определении размера компенсации суд исходил из фактических обстоятельств дела и учитывал объём и тяжесть обвинения, длительность уголовного преследования, дискредитацию профессиональной репутации, наличие на иждивении на период уголовного преследования малолетних детей, дискредитацию социального статуса, наличие у истца эмоциональных нарушений. В итоге суд исковые требования удовлетворил частично в размере 300 000 рублей.

Решение было обжаловано ответчиком и прокурором, но Верховный суд Удмуртии решение Малопургинского райсуда оставил без изменения.

09:00, 27 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
322
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#реабилитация\n#суд
МирТесен

 

 

 


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