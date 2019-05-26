78 школ Ижевска откроют летние лагеря для детей и подростков

В них смогут отдохнуть около 10,5 тыс. ребят.

Ижевск. Удмуртия. На базе 78 школ Ижевска откроются летние лагеря для детей и подростков. Как сообщила администрация города, в них смогут отдохнуть около 10,5 тыс. ребят, в том числе 360 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Первые 18 из 86 лагерей начнут работать уже 29 и 30 мая.

Отмечается, что их программа ориентирована на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию, экологию, добровольчество и другие направления.

На отдых детей в Ижевске запланировано потратить 70,9 млн рублей. Средняя стоимость путевки дневного пребывания составит около 3,3 тыс. рублей, из них родительский взнос на питание – 1,6 тыс. рублей на одну смену.

Кроме того, родители, желающие организовать отдых своего чада в летние каникулы, могут воспользоваться интерактивной картой, размещенной на сайте Дворца детского юношеского творчества.