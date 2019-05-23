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Удмуртия в минуту: укладка бесшовного асфальта и капризы погоды

18:15, 23 мая, 2019
18:15, 23 мая, 2019
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#дети\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#видео\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Бесшовный асфальт уложат на участке дороги Ижевск – Аэропорт. Ранее в Удмуртии подобная технология не использовалась. Покрытие будут укладывать одновременно на всей ширине дороги. Для этого проезжую часть придется закрыть.

Удмуртия в минуту: укладка бесшовного асфальта и капризы погоды

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-05-23.


Путевки в детский сад:

Летом в Ижевске распределят путевки в детские сады. Кто пойдет в дошкольные учреждения, станет известно 10 июня. После этого заведующие начнут уведомлять родителей. Также жители сами смогут узнать результаты комплектования.

Смертельный пожар:

Пять человек погибли при пожаре в селе Пудем Ярского района Удмуртии. Трагедия произошла в ночь на четверг. Тела нашли после тушения. Известно, что компания выпивала алкоголь. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Капризы погоды:

В Удмуртии ближайшей ночью ожидаются сильные дожди и порывы ветра. В пятницу в республике похолодает, однако осадков уже не прогнозируется. Сухими будут и выходные. В ночь на субботу прогнозируются заморозки в большинстве районов.

18:15, 23 мая, 2019
443
0
#дети\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#видео\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня
МирТесен

 

 

 


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