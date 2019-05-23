Десять победителей получат призы.

Глазов. Удмуртия. Заплыв игрушечных лодок пройдут в Глазове в День города, 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации «северной столицы».

Заплыв состоится 8 июня в 16:00. Десять победителей получат призы.

Принять участие в «Гонках ушкуев» смогут все желающие. Для этого необходимо изготовить желтую лодку длиной 10-15 см из дерева. Игрушки не должны быть оснащены какими-либо моторами и управлением извне. До 7 июня лодку нужно передать организаторам, чтобы они зарегистрировали её.





Обратиться за помощью можно в культурную базу «Короленко-8» с 15:00 до 19:00; детский филиал-библиотеку «Зеленый мир» с 15:00 до 17:00.