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Удмуртия в минуту: курение на набережной в Ижевске и празднование «Последнего звонка»

18:32, 22 мая, 2019
18:32, 22 мая, 2019
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#дети\n#здоровье\n#дороги\n#общество\n#Ижевск\n#Балезино\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня\n#праздник
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Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 22 мая, «Сусанин» рассказа, что запрет на курение распространится на всю набережную Ижевского пруда – от пляжа до пристани. Список городских рекреационных зон, где нельзя курить, пополнили также площадь у монумента «Навеки с Россией» и спуск к набережной.

Удмуртия в минуту: курение на набережной в Ижевске и празднование "Последнего звонка"

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-05-22.


Нарушение контракта:

Власти Ижевска решили расторгнуть контракт с подрядчиком, который занимался нанесением линейной разметки. Дело в том, что компания не выполняла условий договора. При этом работы всё равно будут завершены: разметка появится к июню.

Любители приключений:

Трое балезинских школьников покалечились, прокатившись на поезде. Они зацепились за вагон грузового состава, но, когда тот тронулся, испугались. Проехав три километра, мальчики спрыгнули на землю, получив при этом травмы и ссадины.

«Последний звонок»:

В Ижевске готовятся отпраздновать «Последний звонок». Общегородское мероприятие состоится в субботу, 25 мая. Школьников ждут в Летнем саду имени Горького. Напомним, в этот день в Удмуртии запрещена продажа алкоголя.

18:32, 22 мая, 2019
521
0
#дети\n#здоровье\n#дороги\n#общество\n#Ижевск\n#Балезино\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня\n#праздник
МирТесен

 

 

 


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