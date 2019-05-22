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Событие гражданской войны реконструируют в Сарапульском районе Удмуртии

15:35, 22 мая, 2019
Анна Торхова
15:35, 22 мая, 2019
Анна Торхова
610
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#Сарапул\n#история\n#война\n#Удмуртия\n#гражданская война
Фото: vk.com/event182533200
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Мероприятие пройдет 2 июня.

Юрино. Удмуртия. В деревне Юрино реконструируют событие 100-летней давности – «Юринское убоище». Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского района.

Бой у деревни Юрино состоялся во время гражданской войны - 2 июня 1919 года. На стороне красных воевал 40-й полк 28-й Азинской дивизии 2-го Восточного фронта под командованием маршала Чуйкова, который впоследствии дважды стал Героем Советского Союза, на стороне белых – части народной армии Ижевско-Воткинской дивизии.

Участие в реконструкции примут военно-исторические клубы Самары, Дмитровграда, Уфы. Также заявки могут подать все желающие.

Мероприятие пройдет 2 июня. Подготовка к бою начнется в 08:00. 

11:30-12:00 обед, полевая кухня;

12:00 – торжественное открытие;

12:30 -14:00 – бой;

14:00 – 15:00 подведение итогов, закрытие;

15:00 – 16:00 сбор имущества клубами с поля боя.

 

15:35, 22 мая, 2019
Анна Торхова
610
0
#Сарапул\n#история\n#война\n#Удмуртия\n#гражданская война
МирТесен

 

 

 


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