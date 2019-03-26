play
pause
  • $ 64.5 ↑
  • € 72.92 ↑

Пожар в Удмуртии, новый блэкаут в Венесуэле и сотовый оператор Бузовой: что произошло минувшей ночью

08:00, 26 марта, 2019
Анна Торхова
08:00, 26 марта, 2019
Анна Торхова
225
0
Фото: пресс-служба ГУ МЧс по Удмуртской Республике
225
0

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Пока вы просыпаетесь и пытаетесь взбодриться утренним кофе, предлагаем прочитать традиционный обзор новостей.

Пожар в Удмуртии

Пожар произошел вечером 25 марта в деревне Верхняя Тыжма Кизнерского района Удмуртии. Огонь уничтожил жилой дом и все надворные постройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

К тушению привлекались 4 единицы техники, 16 человек личного состава, а также добровольная пожарная охрана.

Айон из Ижевска

Белый медведь Айон из ижевского зоопарка, которого в феврале отправили в зоопарк Ростова-на-Дону, нашел общий язык с медведицей Кометой. Об этом пишет Rostof.ru.

Косолапые вместе купаются в бассейне, делят игрушки, флиртуют и обмениваются «медвежьими поцелуями».

Напомним, Айона привезли в Ростов-на-Дону для создания пары и потомства. В Ижевске в паре с Думкой и у них родилась малышка Пурга.

Новый блэкаут

Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле. На этот раз без света остались 16 из 23 штатов страны, пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости».

Электроэнергию отключили и в столичном регионе, там нарушена работа метро и больницы.

Напомним, 7 марта произошел самый масштабный блэкаут в истории Венесуэлы. Без света остался 21 штат.

 Сотовый оператор

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила о запуске своего сотового оператора. Старт запланирован на 1 апреля, пишет Life.

Название и тарифы пока неизвестны. Возможно, проект запущен на базе Теле2, который позволяет всем желающим создавать такие программы.

Поворот не туда

Лайнер компании «British Airways» по ошибке прилетел не в тот город. Об этом сообщает Life.

Самолет летел из Лондона и должен был сесть в Дюссельдорфе, однако по ошибке оказался в Эдинбурге.

Неловкость возникла из-за того, что пилотам дали неверный путь полета. Проводится проверка.

08:00, 26 марта, 2019
Анна Торхова
225
0

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Выпускаемую в Ижевске «Ладу Весту» оснастят японским мотором

13:00, 20 марта, 2019
5903

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

5430
16:25, 22 марта, 2019

В Ижевске на улице Удмуртской загорелся автобус

4875
09:17, 20 марта, 2019

В Удмуртии дальнобойщик случайно убил своего напарника и сбросил его тело в реку

4194
17:28, 19 марта, 2019

Кофейню «Coffee Like» закрыли в Ижевске из-за отсутствия канализации

3024
11:30, 19 марта, 2019

Ударила палкой соперницу: российскую лыжницу дисквалифицировали после гонки

10:43, 23 марта, 2019
3529

Брянские таможенники нашли тайник с золотом и редкими орденами в поезде

3430
17:14, 22 марта, 2019

Руководство пермской школы, отстранившее учениц из-за отказа от пробы Манту, подало заявление на родителей

2496
09:53, 20 марта, 2019

Путешественник Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане на весельной лодке

1625
14:10, 24 марта, 2019

8 тонн рыбных голов рассыпали около правительства Камчатского края

1351
20:10, 23 марта, 2019

Стало известно содержимое черных ящиков рухнувшего в Индонезии Boeing

16:30, 20 марта, 2019
4125

Слепой пёс и его маленький поводырь покорили интернет

3376
20:20, 23 марта, 2019

Двоих россиян застрелили на Бали при ограблении пункта обмена валют

2227
14:11, 20 марта, 2019

В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан

1442
14:43, 20 марта, 2019

Президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку

954
17:13, 19 марта, 2019