Пожар в Удмуртии, новый блэкаут в Венесуэле и сотовый оператор Бузовой: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Пока вы просыпаетесь и пытаетесь взбодриться утренним кофе, предлагаем прочитать традиционный обзор новостей.

Пожар в Удмуртии

Пожар произошел вечером 25 марта в деревне Верхняя Тыжма Кизнерского района Удмуртии. Огонь уничтожил жилой дом и все надворные постройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

К тушению привлекались 4 единицы техники, 16 человек личного состава, а также добровольная пожарная охрана.

Айон из Ижевска

Белый медведь Айон из ижевского зоопарка, которого в феврале отправили в зоопарк Ростова-на-Дону, нашел общий язык с медведицей Кометой. Об этом пишет Rostof.ru.

Косолапые вместе купаются в бассейне, делят игрушки, флиртуют и обмениваются «медвежьими поцелуями».

Напомним, Айона привезли в Ростов-на-Дону для создания пары и потомства. В Ижевске в паре с Думкой и у них родилась малышка Пурга.

Новый блэкаут

Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле. На этот раз без света остались 16 из 23 штатов страны, пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости».

Электроэнергию отключили и в столичном регионе, там нарушена работа метро и больницы.

Напомним, 7 марта произошел самый масштабный блэкаут в истории Венесуэлы. Без света остался 21 штат.

Сотовый оператор

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила о запуске своего сотового оператора. Старт запланирован на 1 апреля, пишет Life.

Название и тарифы пока неизвестны. Возможно, проект запущен на базе Теле2, который позволяет всем желающим создавать такие программы.

Поворот не туда

Лайнер компании «British Airways» по ошибке прилетел не в тот город. Об этом сообщает Life.

Самолет летел из Лондона и должен был сесть в Дюссельдорфе, однако по ошибке оказался в Эдинбурге.

Неловкость возникла из-за того, что пилотам дали неверный путь полета. Проводится проверка.