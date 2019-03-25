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45 преступников задержали полицейские в Удмуртии в ходе операции «Розыск»

17:52, 25 марта, 2019
Анна Торхова
17:52, 25 марта, 2019
Анна Торхова
136
0
#Ижевск\n#розыск\n#полиция\n#Удмуртия
136
0

Мероприятие проходило во взаимодействии со странами СНГ.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские в Удмуртии в ходе межгосударственной операции «Розыск» задержали 45 преступников. Мероприятие проходило во взаимодействии с правоохранителями стран СНГ, сообщает пресс-служба МВД по республике.

30 задержанных преступников находились в федеральном розыске. 27 лиц заключили под стражу.

Полицейские установили местонахождение 27 без вести пропавших лиц, 12 из которых находились в федеральном розыске. Так, сотрудники нашли 46-летнего мужчину, который значился в розыске по Республике Башкортостан как без вести пропавший.

Кроме того, сотрудники ОВД нашли 6 несовершеннолетних, которые самостоятельно ушли из дома. 

17:52, 25 марта, 2019
Анна Торхова
136
0
#Ижевск\n#розыск\n#полиция\n#Удмуртия

 

 

 


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