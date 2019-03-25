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Обработку Ижевска от клещей начнут в мае

13:30, 25 марта, 2019
Анна Торхова
13:30, 25 марта, 2019
Анна Торхова
187
0
#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия\n#общественные пространства
Фото: pixabay.com
187
0

Из бюджета выделят более 400 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Обработку общественных территорий Ижевска от клещей проведут в мае-июне. Об этом сообщает пресс-служба города.

На эти цели из муниципального бюджета выделят 396,4 тыс. рублей. Всего планируется обработать территорию общим размером более 385 га.

Так, мероприятия против клещей проведут в парке Космонавтов, вблизи северного кладбища, в Ярушкинском дендрологическом парке, вблизи территорий дошкольных учреждений, школы №69, в районе завода «Нефтемаш», а также в лесопосадках города.

13:30, 25 марта, 2019
Анна Торхова
187
0
#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия\n#общественные пространства

 

 

 


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