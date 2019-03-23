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71 км сельских дорог отремонтируют Удмуртии в 2019 году

10:00, 23 марта, 2019
Диана Ворончихина
10:00, 23 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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На это выделят 996,8 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2019 году отремонтируют 71 км сельских дорог по программе «Развитие сельских территорий». Об этом в пятницу, 22 марта, журналистам рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев.

По его словам, на эти 11 объектов выделят 996,8 млн рублей, что на 61% больше, чем в прошлом году. 669,9 млн рублей поступят из федерального бюджета, 330,9 млн рублей из республиканского.

Кроме того, 1 млрд 470 млн рублей направят на ремонт 62 участков дорог, которые в период межсезонья становятся непроезжими даже для спецтранспорта.

Напомним, что в 2019 года на ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят 1674,6 млн рублей.

10:00, 23 марта, 2019
Диана Ворончихина
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог

 

 

 


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