71 км сельских дорог отремонтируют Удмуртии в 2019 году

На это выделят 996,8 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2019 году отремонтируют 71 км сельских дорог по программе «Развитие сельских территорий». Об этом в пятницу, 22 марта, журналистам рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев.

По его словам, на эти 11 объектов выделят 996,8 млн рублей, что на 61% больше, чем в прошлом году. 669,9 млн рублей поступят из федерального бюджета, 330,9 млн рублей из республиканского.

Кроме того, 1 млрд 470 млн рублей направят на ремонт 62 участков дорог, которые в период межсезонья становятся непроезжими даже для спецтранспорта.

Напомним, что в 2019 года на ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят 1674,6 млн рублей.