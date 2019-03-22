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Бешеная лиса напала на собак в одной из деревень Удмуртии

15:51, 22 марта, 2019
Анна Торхова
15:51, 22 марта, 2019
Анна Торхова
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#ветеринария\n#Сарапул\n#животные\n#бешенство\n#Удмуртия\n#деревня
Фото: pixabay.com
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Это первый случай бешенства в Сарапульском районе в текущем году.

Оленье Болото. Удмуртия. Первый случай бешенства зафиксировали в Сарапульском районе в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.

Лиса зашла в одно из личных подсобных хозяйств и набросилась на собак, которые находились во дворе. Хозяева загнали животных домой и сообщили о нападении лисы в диспетчерскую службу. Прибывшие на место специалисты умертвили лису и отобрали патологический материал.

Собак изолировали, сейчас они находятся под ветеринарным наблюдением.

Отмечается, что ситуация по бешенству в Удмуртии остается нестабильной. Новые очаги с периодичностью возникают в Воткинском, Шарканском, Можгинском, Увинском, Алнашском, Завьяловском, Игринском,  Кизнерском районах республики.

15:51, 22 марта, 2019
Анна Торхова
69
0
#ветеринария\n#Сарапул\n#животные\n#бешенство\n#Удмуртия\n#деревня

 

 

 


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