Бешеная лиса напала на собак в одной из деревень Удмуртии

Это первый случай бешенства в Сарапульском районе в текущем году.

Оленье Болото. Удмуртия. Первый случай бешенства зафиксировали в Сарапульском районе в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.

Лиса зашла в одно из личных подсобных хозяйств и набросилась на собак, которые находились во дворе. Хозяева загнали животных домой и сообщили о нападении лисы в диспетчерскую службу. Прибывшие на место специалисты умертвили лису и отобрали патологический материал.

Собак изолировали, сейчас они находятся под ветеринарным наблюдением.

Отмечается, что ситуация по бешенству в Удмуртии остается нестабильной. Новые очаги с периодичностью возникают в Воткинском, Шарканском, Можгинском, Увинском, Алнашском, Завьяловском, Игринском, Кизнерском районах республики.