Детскому саду в Ижевске присвоят имя Героя России Ильфата Закирова

Расположено дошкольное учреждение на улице, также носящей имя героя.

Ижевск. Удмуртия. Детскому саду № 11 в Ижевске решено присвоить имя Героя России Ильфата Закирова. Как сообщила пресс-служба администрации города, торжественные мероприятия пройдут в четверг, 21 марта.

Сам детсад расположен по адресу улица И. Закирова, 22а. Здесь открыта кадетская группа «Соколята» по направлению «спецназ». Напомним, что именно в отряде специального назначения «КРЕЧЕТ» проходил службу Ильфат Закиров. Также в садике основан музей-экспозиция «Герои России нашей», где центральная часть посвящена уроженцу Ижевска Ильфату Закирову.

Отметим, что в январе 2019 года на заседании городской комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов решили поддержать обращение заведующей детсадом № 11 Ферузы Умаровой о присвоении дошкольному учреждению имени Героя России Ильфата Закирова.