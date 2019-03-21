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Детскому саду в Ижевске присвоят имя Героя России Ильфата Закирова

09:00, 21 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
09:00, 21 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#детские сады\n#герои
Фото: wikimapia.org
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Расположено дошкольное учреждение на улице, также носящей имя героя.

Ижевск. Удмуртия. Детскому саду № 11 в Ижевске решено присвоить имя Героя России Ильфата Закирова. Как сообщила пресс-служба администрации города, торжественные мероприятия пройдут в четверг, 21 марта.

Сам детсад расположен по адресу улица И. Закирова, 22а. Здесь открыта кадетская группа «Соколята» по направлению «спецназ». Напомним, что именно в отряде специального назначения «КРЕЧЕТ» проходил службу Ильфат Закиров. Также в садике основан музей-экспозиция «Герои России нашей», где центральная часть посвящена уроженцу Ижевска Ильфату Закирову.

Отметим, что в январе 2019 года на заседании городской комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов решили поддержать обращение заведующей детсадом № 11 Ферузы Умаровой о присвоении дошкольному учреждению имени Героя России Ильфата Закирова.

09:00, 21 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
149
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#детские сады\n#герои

 

 

 


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