3-летнему Андрею Бабошкину из Ижевска нужна помощь, чтобы дышать

Мальчику необходимы два аппарата: неинвазивной вентиляции легких и искусственного кашля.

Ижевск. Удмуртия. 3-летнему Андрею Бабошкину из Ижевска нужна помощь в борьбе с болезнью, которая мешает ему свободно дышать. Малыш страдает наследственной и идиопатической невропатией, а в феврале 2019 года у него выявили сопутствующее заболевание – хроническая дыхательная недостаточность по гиперкапническому типу второй степени гипоксии.

Если говорить простыми словами, то Андрею трудно дышать, ему не хватает кислорода.

«Андрюша до года рос активным и жизнерадостным мальчиком. И вот его страшная болезнь стала проявляться: он перестал ходить ножками, мышцы его организма ослабли, он очень сильно похудел и самое страшное - ему стало тяжело дышать. <…> Ночью, когда мышцы расслабляются, состояние катастрофически ухудшается, он практически перестает дышать», - написала на своей странице «ВКонтакте» мама Андрюши – Алёна Бабошкина.

Родители мальчика борются с недугом сына уже более 2 лет. Они прошли через всевозможные обследования и реабилитацию в «Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» в Санкт-Петербурге и в «НИИ Педиатрии» в Москве. Каждый прием у врача стоит 5,5 тыс. рублей, плюс расходы на дорогу. К тому же, не все назначенные препараты можно найти в Ижевске.

«Должное обследование по дыхательной системе у нас в Ижевске не проводят. И квалифицированных врачей по нашей ситуации тут нет, поэтому нам придется постоянно ездить к пульмонологу в Москву», - рассказала Алёна Бабошкина корреспонденту информагентства «Сусанин».

Сегодня Андрюше жизненно необходимы два аппарата: аппарат неинвазивной вентиляции легких и аппарат искусственного кашля. Оба прибора стоят порядка 800 тыс. рублей и семье Бабошкиных такую сумму не осилить. По словам Алёны, они уже обратились в благотворительные фонды: «Правмир» заявку одобрил, но сбор ещё не начался. Другие фонды еще не ответили, а аппарат ребенку нужен срочно.

Информация о том, куда можно перевести деньги для помощи маленькому Андрею, размещена на странице его мамы «ВКонтакте».