Почти 2,5 тыс жителей Удмуртии находятся под административным надзором

За уклонение от надзора возбуждено 42 уголовных дела.

Ижевск. Удмуртия. На 1 марта 2019 года в Удмуртии 2401 жителей находились под административным надзором, более тысячи из которых – в отделах полиции Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

За уклонение от надзора и ограничений возбуждено 42 уголовных дела по статье 314.1 УК России.

В отношении 312 жителей составлено 742 протокола по статье 19.24 КоАП России («Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре»).

В отношении 114 поднадзорных лиц возбуждены уголовные дела за различные преступления, 34 из которых – в Управлении МВД по Ижевску.