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Почти 2,5 тыс жителей Удмуртии находятся под административным надзором

09:00, 18 марта, 2019
Анна Торхова
09:00, 18 марта, 2019
Анна Торхова
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#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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За уклонение от надзора возбуждено 42 уголовных дела.

Ижевск. Удмуртия. На 1 марта 2019 года в Удмуртии 2401 жителей находились под административным надзором, более тысячи из которых – в отделах полиции Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

За уклонение от надзора и ограничений возбуждено 42 уголовных дела по статье 314.1 УК России.

В отношении 312 жителей составлено 742 протокола по статье 19.24 КоАП России («Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре»).

В отношении 114 поднадзорных лиц возбуждены уголовные дела за различные преступления, 34 из которых – в Управлении МВД по Ижевску.

09:00, 18 марта, 2019
Анна Торхова
111
0
#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия

 

 

 


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