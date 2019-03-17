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В Ижевске проверят деятельность коллекторов, донимающих должника звонками и визитами к близким

13:17, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
13:17, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#долг\n#коллектор
Фото: pixnio.com
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ФССП по Удмуртии начало проверку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске управление ФССП по Удмуртии проверит деятельность коллекторов, донимающий звонками и визитами родственников и друзей должника. Об этом сообщила пресс-служба приставов.

По заявлению ижевчанина, на том конце трубки его близким сообщают, что он является должником и скрывается от организации.  По словам мужчины, он сам перезванивал в кредитное учреждение, однако ни разу не мог застать нужного сотрудника на месте.

«Гражданин М. написал заявление в кредитную организацию об отзыве согласия на осуществление взаимодействия с третьим лицом. По данному факту управлением проводится проверка», - говорится в сообщении пресс-службы.

Если информация должника подтвердится, то организации грозит административная ответственность за нарушение закона о защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Отмечается, что за 2 месяца 2019 года в региональный УФССП поступили 55 подобных обращений.

13:17, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
185
0
#судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#долг\n#коллектор

 

 

 


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