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Загоревшийся грузовик в Удмуртии, сбой в работе соцсетей и самые богатые холостяки из России: что произошло минувшей ночью

08:00, 14 марта, 2019
Диана Ворончихина
08:00, 14 марта, 2019
Диана Ворончихина
218
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#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#соцсети\n#пожары\n#происшествие\n#пожар
Фото: ГУ МЧС по Удмуртской Республике
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«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. За окном четверг, 14 марта, и «Сусанин» продолжает рассказывать о самых интересных событиях в Удмуртии, стране и мире.

Горящий грузовик

Грузовой автомобиль загорелся на трассе Воткинск – Чайковский. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о возгорании транспорта на 9 км автодороги поступило в дежурную часть в 20:30 13 марта. В результате огонь повредил только колеса грузовика.

К тушению пожара привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой. Как пишут «Известия», на это пожаловались пользователи по всему миру.

По словам представителей компании Facebook, которой принадлежат все ресурсы, неполадки не связаны с DDoS-атакой.

Отметим, что больше всего жалоб поступает из США, Филиппин и некоторых европейских стран, включая Великобританию и Нидерланды. О сбоях также сообщают пользователи из России.

«Мы знаем, как это неприятно, и наши специалисты активно работают, чтобы как можно скорее решить проблему», — говорится в сообщении в официальном аккаунте Instagram в Twitter.

Самые богатые холостяки из России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских холостяков. Как сообщают «РИА Новости», в списке российских миллиардеров 98 человек, и среди них 14 человек либо разведены, либо еще не были женаты.

Самым богатым женихом оказался основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман. Его состояние оценивается в 15 млрд долларов. Он находится в разводе уже более 10 лет, у него четверо детей.

На втором месте владелец футбольного клуба «Челси» и металлургической компании Evraz Роман Абрамович. Он был женат трижды, но сейчас снова холостяк. У него семеро детей и состояние в 12,4 млрд долларов.

Третью строчку занял владелец группы ОНЭКСИМ и совладелец баскетбольного клуба НБА Brooklyn Nets 53-летний Михаил Прохоров. Его состояние —9,8 млрд долларов. Официально бизнесмен никогда не был женат.

Также в рейтинг были включены Дмитрий Рыболовлев и Петр Авен. Их состояния оцениваются в 6,8 и 5,2 млрд долларов соответственно.

В основном рейтинге Forbes, учитывающем состояние богатейших российских бизнесменов без учета их семейного положения, Фридман занимает 8-е место, Абрамович — 11-е, Прохоров — 13-е.

08:00, 14 марта, 2019
Диана Ворончихина
218
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#соцсети\n#пожары\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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