Средняя зарплата в Ижевске за год выросла на 10% и составила 38 562 рублей

Самая высокая средняя заработная плата отмечена в секторе добывающей промышленности – 72 тыс. рублей, самая низкая – 25 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за 2018 года средняя зарплата выросла на 10% и составила 38 562 рублей. Об этом во время своего доклада в среду, 13 марта, сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

Самая высокая средняя заработная плата отмечена в секторе добывающей промышленности – 72 тыс. рублей, самая низкая, 25 тыс. рублей, в гостиничном сервисе и общепите.

При этом на сегодняшний день сохраняется долг предприятий города перед сотрудниками, он составляет 63 млн рублей.