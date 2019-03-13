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Средняя зарплата в Ижевске за год выросла на 10% и составила 38 562 рублей

15:50, 13 марта, 2019
Диана Ворончихина
15:50, 13 марта, 2019
Диана Ворончихина
164
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#Олег Бекмеметьев
164
0

Самая высокая средняя заработная плата отмечена в секторе добывающей промышленности – 72 тыс. рублей, самая низкая – 25 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за 2018 года средняя зарплата выросла на 10% и составила 38 562 рублей. Об этом во время своего доклада в среду, 13 марта, сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

Самая высокая средняя заработная плата отмечена в секторе добывающей промышленности – 72 тыс. рублей, самая низкая, 25 тыс. рублей, в гостиничном сервисе и общепите.

При этом на сегодняшний день сохраняется долг предприятий города перед сотрудниками, он составляет 63 млн рублей.

15:50, 13 марта, 2019
Диана Ворончихина
164
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#Олег Бекмеметьев

 

 

 


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