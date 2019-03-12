Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Во вторник «Сусанин» рассказал, что Удмуртия получит 209 млн рублей на развитие центра выявления и поддержки одаренных детей. Деньги поступят в республику уже в этом году. Всего федеральное министерство просвещения предоставит субсидии 16 субъектам страны.

Удмуртия в минуту: поддержка одарённых детей и капризы погоды Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-12.

Взрывы:

Во второй половине марта на реках Удмуртии начнутся взрывные работы. Делается это для того, чтобы избежать подъема воды во время половодья. В регионе в зону возможного подтопления попадают 24 населенных пункта.

Дети на дорогах:

В минувший понедельник, одиннадцатого марта, на дорогах Удмуртской Республики в ДТП пострадали два ребенка-пешехода. Одна дорожная авария произошла в Глазове, другая – в Воткинске. В обоих случаях детей сбили на нерегулируемых пешеходных переходах.

Капризы погоды:

В Удмуртии ближайшей ночью ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. На дорогах республики возможна гололедица. Напомним, в среду в регионе начнется похолодание.