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Около 20 детсадовских команд вступили в кулинарный поединок в Ижевске

08:30, 12 марта, 2019
Дарья Саушина
08:30, 12 марта, 2019
Дарья Саушина
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#дети\n#Ижевск\n#конкурс\n#LOVE RADIO в Ижевске
Фото: pixabay.com
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Два дня осталось до окончания приема работ на «Кулинарный конкурс видеороликов».

Ижевск. Удмуртия. Два дня осталось до окончания приема работ на «Кулинарный конкурс видеороликов» между дошкольными учреждениями Ижевска.

Подобное соревнование впервые проводится среди воспитанников детских садов, родителей и педагогов. На данный момент жюри приняо к участию около 20 работ. У участников есть ещё два дня, чтобы успеть заполнить заявку, загрузить видеоролик на Ютуб и отправить ссылку вместе с информированным согласием родителей на почту конкурса: metodist_alt@mail.ru.

Уже сейчас можно посмотреть видеоролики, принятые к участию в конкурсе. Работы размещаются ежедневно в группе Вконтакте Love Radio Ижевск - 97.8 FM. 

С 15 по 24 марта пройдёт народное голосование по выбору трех лучших работ на сайте «Сусанин». Еще три ролика отметит профессиональное жюри, за исключением конкурсных работ, ставших победителями онлайн-голосования.

28 марта состоится мастер-класс, где 6 команд-финалистов выполнят задания от шеф-повара. Победителем станет команда, набравшая максимальное количество баллов. Также будут вручены подарки за второе (2 команды) и третье (три команды) места. На мероприятии будет развлекательная программа и вкусные сюрпризы.
Все победители конкурса будут награждены дипломами, призами и подарками от партнеров конкурса. 
Подробности конкурса смотрите в группе Love Radio Ижевск - 97.8 FM и на сайте www.alt.izh.one

08:30, 12 марта, 2019
Дарья Саушина
200
0
#дети\n#Ижевск\n#конкурс\n#LOVE RADIO в Ижевске

 

 

 


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