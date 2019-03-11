Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 11 марта, Верховный суд Удмуртии вынес постановление по делу об обрушении дома №261 по улице Удмуртской в Ижевске. Обвиняемого, устроившего взрыв, решено отправить на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.

Удмуртия в минуту: решение по делу о взрыве газа в Ижевске и грядущее похолодание Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-11.

Рабочий визит:

Во вторник Ижевск посетит полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В ходе визита в Доме дружбы народов состоится заседание, на котором обсудят меры по поддержке талантливых детей и молодежи.

Цирковой фестиваль:

Церемония закрытия XII международного фестиваля циркового искусства прошла в Ижевске. Артистам вручили заслуженные награды. «Золотые медведи» уехали в Китай, Северную Корею. Наград высшей пробы удостоились и два номера российских артистов.

О погоде:

Минувшее воскресенье, 10 марта, в Ижевске стало рекордно тёплым, однако со среды в республике начнётся похолодание. При этом в ближайшие два дня ожидаются осадки, что приведёт к гололедице на дорогах. В конце рабочей недели будет ветрено, осадков не предвидится.