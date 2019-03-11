play
pause
  • $ 65.96 ↓
  • € 74.57 ↓

Закрытие циркового фестиваля в Ижевске и «Широкая Масленица»: что произошло минувшей ночью

08:00, 11 марта, 2019
Диана Ворончихина
08:00, 11 марта, 2019
Диана Ворончихина
286
0
#общество\n#Ижевск\n#цирк\n#Масленица\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
286
0

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Понедельник, 11 марта – начало новой рабочей недели, и «Сусанин» подготовил обзор новостей.

Закрытие циркового фестиваля

В воскресенье, 10 марта, в Ижевске состоялись торжественное закрытие XII Международного фестиваля циркового искусства. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, также состоялся гала-концерт, подведение итогов и награждение победителей.

В этом году на арене Государственного цирка Удмуртии выступили коллективы из 15 стран – Австрии, Польши, Эфиопии, Чехии, Великобритании, Украины, Эквадора, Австралии, Франции, Мексики, Испании, США, Китая, Северной Кореи и России. В течение 5 дней, с 6 по 10 марта, в программе циркового праздника были 20 номеров самых разных жанров и направлений.

В рамках фестиваля прошли конкурсная и внеконкурсные программы, во всех были выбраны победители и призёры. Победителей циркового фестиваля в Ижевске наградила Принцесса Княжества Монако Стефания Мария Елизавета Гримальди. Её Высочество тепло поблагодарила хозяев за приглашение и радушный приём. Она отметила высокий уровень проведения в Ижевске Международного фестиваля циркового искусства.

samkrxmHpNA.jpg

Фото: vk.com/a.brechalov

Бронзовыми призёрами стали:

- дуэт A&A, силовая пара из США;

- «Дрессированные собачки» под руководством Евгения Комисаренко, Россия;

- Дуэт «Акродримз», силовая пара, Испания-Польша;

- Рафал Валуш, манипуляция, Польша.

Серебряными:

- эквилибристы на переходной лестнице под руководством Андрея Воложанина, Россия;

- «За дверью», акробатический дуэт, Россия»;

- дуэт A&J, воздушные ремни, Великобритания.

Золотые призёры:

- моноциклы с чашами, Китай;

- «Сайракан» - канатоходцы под руководством Сайракан Суанбековой, Россия;

- Владимир Дерябкин, клоун, Россия;

- «Большой полёт», воздушный полёт, КНДР.

Масленица

10 марта на Ижевском ипподроме прошли народные гуляния «Широкая Масленица». Как сообщает пресс-служба администрации города, праздник начался с шествия 50 фигур-«маслениц».

Затем на центральной сцене выступили творческие коллективы, прошел конкурс на лучшее исполнение частушки, русские потехи, веселые игры и состязания, хороводы, народные песни и сюрпризы.

Кроме того, были организованы рысистые бега, обзорные экскурсии по ипподромному, показательные выступления кинологического центра «Оружейный град». Работали интерактивные площадки: катание на лошадях, масленичный столб, бой мешками на бревне, метание снопов, различные эстафеты, перетягивание каната, национальные игры, хоккей на валенках, детские площадки.

0_mediagal_108364_1.jpg

Фото: пресс-служба администрации Ижевска 

Кульминацией праздника стало огненное шоу «Пламенное искусство – сжигание соломенных скульптур, которые были подготовлены художниками из Перми, Казани, Уфы, Ижевска, Увы и Малой Пурги.

Запрет на Boeing 737

Управление гражданской авиации Китая  временно запретило авиакомпаниям страны использовать самолеты Boeing 737 MАХ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Напомним, что в воскресенье, 10 марта, Boeing 737 MАХ эфиопских авиалиний разбился вблизи города Дэбрэ-Зэйт, погибли 157 человек, среди которых были три гражданина России.

В октябре 2018 года такой же самолет потерпел катастрофу в Индонезии.

Авиационные власти Китая предложили авиакомпаниям вместо имеющихся у них 60 Boeing 737 MАХ выпускать на линии Boeing 737-800.

08:00, 11 марта, 2019
Диана Ворончихина
286
0
#общество\n#Ижевск\n#цирк\n#Масленица\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Специалисты установили причину смерти Децла в Ижевске

17:15, 04 марта, 2019
3796

Больница в Удмуртии выплатит 500 тыс рублей пациентке, которая теперь не сможет иметь детей

3179
14:08, 06 марта, 2019

Два человека пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Нылга

3118
13:10, 05 марта, 2019

В Ижевске водитель автобуса насмерть сбил пешехода

3107
11:10, 04 марта, 2019

На Удмуртию вновь надвигается снегопад

2803
13:50, 05 марта, 2019

Клип Сергея Лазарева на песню для «Евровидения» за сутки набрал больше 1 млн просмотров

15:16, 10 марта, 2019
2029

Замглавы ФСИН назвал безделье причиной онемения ноги Кокорина

1639
17:36, 05 марта, 2019

Россиянки выбрали самые популярные города для путешествия в одиночку

1251
17:55, 08 марта, 2019

В Москве возбудили дело на продавца, избившего подростка ремнем

929
18:26, 05 марта, 2019

Первый частный космодром в России построят в Нижегородской области до 2025 года

828
16:05, 06 марта, 2019

Дочь первого президента Узбекистана Каримову перевели в колонию

09:28, 06 марта, 2019
1999

Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

1854
09:50, 05 марта, 2019

Эликсир бессмертия нашли археологи в китайской гробнице

1088
19:00, 04 марта, 2019

Скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт

991
15:34, 04 марта, 2019

Премьер Испании подписал указ о роспуске парламента

824
18:30, 04 марта, 2019