Миллиард на ремонт соцобъектов в Ижевске и запрет на шлёпки в Италии: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! За окном – четверг, 7 марта, короткий рабочий день. По традиции корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили для вас обзор новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Первый транш:

19 марта в бюджет столицы Удмуртской Республики поступит первый транш от реализации Ижевских электросетей. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

Дивиденты от продажи первого лота имущественного комплекса составили 1 055 млн рублей. Эти средства будут направлены на ремонт социальных объектов.

Ожидается, что оставшаяся часть средств поступит в городской бюджет в июне этого года.

Женская месть:

В Ижевске перед судом предстанет женщина, которая решила отомстить своему бывшему возлюбленному. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, женщина опубликовала в соцсети сведения о мужчине, который после расставания с ней решил жениться на другой.

Ижевчанка опубликовала справки о состоянии здоровья мужчины и наличии у него заболеваний, сведения о судимости и привлечении к уголовной ответственности, которые стали ей известны в процессе совместного проживания.

Против ревнивицы возбудили дело о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

Самые пьющие:

Больше всего алкоголя в России продают в Ненецком автономном округе, Карелии, а также Сахалинской, Магаданской и Московской области. Как пишет Ура.ру со ссылкой на «Известия», в этих регионах на одного человека за год пришлось 25 литров алкогольных напитков.

В остальных регионах, как свидетельствуют данные рейтинга, составленного Центром исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), на одного человека приходится 14,3 литра алкоголя.

Однако специалисты считают, что в указанных регионах пьют не больше, чем в других субъектах.

«Просто у них есть больше средств на легальное и безопасное спиртное», — руководитель центра Вадим Дробиз.

«Целую, милый»:

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в преддверии Международного женского дня посмеялся над тратами мужчин на праздник, пишет ФАН. Новое стихотворение музыкант опубликовал в Instagram, снабдив фотографией цифры восемь, выложенной купюрами.

По словам музыканта, деньги в преддверии праздника «мгновенно мигрируют»:

«Ах, да! Восьмое Марта!

Подарок не забудь,

Перевести на карту.

Целую, милый, будь».

Фото: instagram.com (shnurovs)

Необычный запрет:

Туристам в Италии запретили ходить в шлепанцах. Как пишет Газета, такое правило установили в Лигурии.

Власти национального парка Чинкве-Терре решили ввести такой запрет после того, как спасатели стали жаловаться на то, что туристы гуляют по горной местности в неподходящей обуви и могут из-за этого покалечить себя.

Штраф за нарушение запрета составит от 3 до 170 тыс. рублей. Размер штрафа будет зависеть от работ по спасению туриста, замеченного в шлепках.