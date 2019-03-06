38 тыс пенсионеров в Удмуртии смогут получить доплаты в рамках борьбы с бедностью

В среднем сумма увеличения пособия составит 500 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Около 38 тыс. пенсионеров в Удмуртии остались без федеральных доплат после введения индексаций пенсий. Как рассказала на внеочередной сессии Госсовета Удмуртской Республики зампред спикера регионального парламента Надежда Михайлова, пенсия формируется из трех частей. Это страховая часть, ежегодная индексация и ежемесячные денежные выплаты для тех, чей доход не превышает прожиточный минимум пенсионера. В Удмуртии он установлен в размере 8 502 рубля на 2019 год.

С 1 января в рамках пенсионной реформы индексация составляет чуть более 7%. И если полученная сумма превышает прожиточный минимум, неработающий пенсионер лишается федеральных доплат. Из-за этого порядка 38 тыс. человек в Удмуртии не заметили ожидаемого роста пенсий, который в среднем по России должен быть около 1 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию потребовал восстановить справедливость.

«В этой связи предлагаемый законопроект предлагает исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионеров <…> суммы индексаций и ежемесячных выплат некоторым категориям, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте», - рассказала Надежда Михайлова. Проект подразумевает перерасчет задним числом – с 1 января 2019 года.

В результате принятия документа Госдумой, средняя сумма повышения на одного пенсионера Удмуртии составит примерно 500 рублей. Ежемесячные доплаты получат 38 тыс. человек. Ежемесячно регион на эти цели будет получать почти 19 млн рублей.

Как пишет Газета.ру, выплаты должны начаться до 1 июля этого года. Получатели таких доплат к пенсии, согласно законопроекту, всегда будут обеспечены выплатой сумм индексаций сверх установленного прожиточного минимума.