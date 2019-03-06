Въезжающих в Ижевск водителей проверят на алкоголь

Массовый рейд пройдет 6 марта.



Ижевск. Удмуртия. Массовые проверки водителей на алкоголь пройдут на въездах в Ижевск. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, рейд пройдет утром 6 марта.

Отмечается, что мероприятие не доставит неудобств законопослушным автомобилистам. Если у водителя нет признаков опьянения, проверка будет минимальной.

Жителей республики также просят быть неравнодушными и сообщать о нарушениях ПДД в дежурную часть УГИБДД МВД по Удмуртии по телефонам: 415-700, 415-701, а также по круглосуточным телефонам 02 или 112.