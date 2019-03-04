Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала масленичная неделя. По традиции, в понедельник Масленицу встречают, начинают печь блины. Самым весёлым днём считается четверг, в народе его называют Разгуляем. Завершится неделя «Широкой масленицей», в Ижевске гуляния пройдут на ипподроме.

Удмуртия в минуту: Масленица и подарки на 8 марта Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-04.

Причина смерти:

В Ижевске провели экспертизу, установившую причину смерти музыканта Децла. Согласно выводам специалистов, Кирилл Толмацкий скончался в результате осложнившегося заболевания сердечно-сосудистой системы. Напомним, о смерти рэпера стало известно 3 февраля.

Сбил на тротуаре:

В Ижевске вылетевший на тротуар автомобиль сбил женщину и ребенка. Авария произошла на перекрестке улицы Пушкинской и переулка Широкого. Известно, что водитель «Лады Гранты» пытался уйти от столкновения с другой машиной и выехал на тротуар, где врезался в пешеходов.

Подари мне, подари:

Совсем скоро Удмуртия будет отмечать 8 Марта. Специалисты подсчитали среднюю стоимость возможных подарков. Стандартный джентельменский набор – вино, цветы и конфеты – обойдётся представителям сильной половины человечества в 1000 рублей.