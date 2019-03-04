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Вместо тысячи слов: что подарить женщинам Удмуртии на 8 марта?

15:00, 04 марта, 2019
Диана Ворончихина
15:00, 04 марта, 2019
Диана Ворончихина
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#весна\n#новости\n#праздники\n#праздник
Фото: pixabay.com
189
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Удмуртстат подсчитал, сколько придется потратить мужчинам на подарки для прекрасной половины человечества.

Ижевск. Удмуртия. Совсем скоро Удмуртия будет отмечать главный весенний праздник – 8 марта. Удмуртстат подсчитал среднюю стоимость возможных подарков к этому празднику.

«Джентльменский набор» - 1000 рублей. Сюда входит: 0,5 кг натуральных шоколадных конфет, бутылка отечественного игристого вина и букет из 5 свежесрезанных цветов. Этот подарок можно дополнить мягкой игрушкой (средняя цена 548 рублей), туалетной водой (за 100 мл – 2864 рубля). Вечер можно завершить ужином в ресторане, который в среднем обойдется в 4800 рублей.

Отличным презентом станет кожаная сумка (в среднем за 8892 рубля), сумка из искусственной кожи (за 2600 рублей), кожаные перчатки (за 1754 рублей).

Гаджеты – средняя цена смартфона в январе 2019 года в Удмуртии составила 11 750 рублей, планшета – 10 845 рублей, ноутбука – 29 444 рублей.

Домашняя техника. Средняя цена стиральной машины в Удмуртии составила 23 084 рублей, швейной машины – 9 983 рублей, микроволновой печи – 6 867 рублей, электропылесоса – 6 928 рублей, электрочайника – 2 423 рублей. Сковороду с антипригарным покрытием можно приобрести в среднем за 1 567 рублей, кастрюлю из эмалированной или нержавеющей стали – за 780 рублей.

Также прекрасным подарком станет абонемент для занятий в бассейне, в группах общей физической подготовки, путевка в санаторий. Стоимость 8 занятий в бассейне в течение месяца в среднем по республике составила 1 608 рублей, такое же количество занятий аэробикой, шейпингом, степаэробикой и тому подобное обойдется в среднем в 1 314 рублей, один день проживания в санатории – в 2 373 рубля.

Романтичным подарком может стать путевка на отдых за границей. Так, средняя стоимость 8 дней отдыха в двухместном номере отеля 3-4 звезды с завтраком составила: в Таиланде – 59 446 рублей, в Испании – 52 142 рублей, во Франции (экскурсионная поездка) – 53 519 рублей, в городах Европы (экскурсионная поездка на автобусе) – 43 125 рублей, в Германии (экскурсионная поездка) – 54 488 рублей. Стоимость поездки на 8 дней в Грецию категории «все включено» в аналогичном отеле в январе 2019 года в среднем составила 47 300 рублей.

Также, напомним что не стоит дарить женщине в Международный женский день. 

 

8 кругов марта

Задали любимой вопрос: "Что тебе подарить?", а в ответ услышали кокетливое молчание. Мол, сделай выбор сам, "мне любой подарок будет приятен". Не ведитесь на хитрые уловки женщин. Огребать будете вы. Прекрасный пол он на то и прекрасный, что всегда знает, что нужно, а что "за углом не валялось".

15:00, 04 марта, 2019
Диана Ворончихина
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#весна\n#новости\n#праздники\n#праздник

 

 

 


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